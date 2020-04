Coronavirus: altri 9 morti in Trentino, +145 contagi

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - In Trentino si registrano oggi altri 9 decessi per coronavirus (il totale è di 284). I contagi sono 145 in più rispetto a ieri, di cui 79 nelle Rsa, su un totale di 1.703 tamponi effettuati in un giorno. In calo le terapie intensive, che attualmente sono 62.

"L'aumento dei contagi è dovuto ad un maggiore numero di tamponi (1.703 in un giorno), per cui proporzionalmente il contagio tende a calare", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha precisato che, a regime, i tamponi quotidiani saranno 1.500-2000. (ANSA).