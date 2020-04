Tulipani Michelin, fioritura in diretta streaming

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - La fioritura dei tulipani nel parco Michelin a Trento si potrà seguire in diretta streaming. Si tratta dei fiori piantati lo scorso autunno per rinnovare il progetto "Fiori dalla Fabbrica (Trento, Michelin 1927 - 1999)", nato da un'idea dell'artista Anna Scalfi Eghenter e che mira a far rifiorire ogni anno il ricordo e la storia della fabbrica Michelin.

Su www.fioridallafabbrica.com, grazie alle webcam, si potrà seguire in diretta il rinascere dell'installazione artistica collettiva. Inoltre, grazie ad una mappa interattiva, chi ha piantato un bulbo di tulipano a casa può geolocalizzarlo, pubblicandone una foto o lasciando un messaggio, e diventare così parte attiva del progetto, sottolinea il Comune. (ANSA).