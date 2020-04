Francesca Monti - pompiera, mamma e giocoliera PODCAST

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - Quando Francesca Monti frequentava l'università, sognava di progettare parchi e giardini. Di certo non immaginava una carriera all'interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Capitata un po' per caso a fare la pompiera, si è innamorata di questa professione, con i suoi momenti belli e quelli tristi. Per conciliare il lavoro con il ruolo - non meno impegnativo - di mamma di tre bambini, confessa di sentirsi una "giocoliera".

