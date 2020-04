Criminalità: calano delitti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - Nella ricorrenza del 168/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato, presso la Questura di Bolzano, il commissario del governo, prefetto Vito Cusumano ed il questore Orazio D'Anna hanno deposto una corona d'alloro alla lapide dedicata ai caduti nell'adempimento del dovere. A causa dell'emergenza coronavirus sono state annullate tutte le altre iniziative che tradizionalmente caratterizzano la ricorrenza.

Secondo i dati pubblicati oggi, nel 2019 la polizia ha effettuato nel 2019 in Alto Adige complessivamente 218 arresti.

Nella lotta contro lo spaccio sono stati sequestrato 81 chi di stupefacenti, di cui 23 chili di marijuana e 24 chili di hashish, 26,6 chili di cocaina e 7,8 chili di eroina. La polizia ha inoltre rilevato 420 incidenti con 195 feriti e sette morti.

Le patenti ritirate ammontano a 700.

E' in calo il numero complessivo dei delitti commessi, passati da 15.473 a 14.820 (- 4,22 %). Gli omicidi volontari sono diminuiti da 4 a 1, i tentati omicidi da 7 a 1, mentre gli omicidi colposi sono passati da 12 a 20. Scese da 66 a 48 (- 27,27%) le denunce per violenza sessuale. (ANSA).