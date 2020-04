Coronavirus:Fem e Fbk in progetto monitoraggio e prevenzione

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - La Fondazione Edmund Mach (Fem) e la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) partecipano al progetto internazionale 'Mood' di monitoraggio e prevenzione dei rischi nella sanità pubblica per individuare con largo anticipo i primi segnali di epidemie.

Sono 25 gli enti di ricerca e le agenzie di salute pubblica e veterinaria di 12 paesi al mondo impegnati in questa sfida a carattere globale.

La Fem coordina il work package sulla diseases intelligence,che vede come partner Fbk nell'ambito della Jru Epilab, operante da un paio di anni nell'ambito dell'epidemiologia quantitativa delle malattie infettive, e l'Istituto superiore di sanità.

"Fem coordina in questo progetto una specifica area relativa alla intelligenza delle malattie che ci vede collaborare con Fbk nella raccolta di dati a livello europeo e sviluppare modelli epidemiologici", spiega la coordinatrice della work package sulla diseases intelligence, Annapaola Rizzoli, dirigente del Centro ricerca e innovazione Fem. (ANSA).