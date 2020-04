Coronavirus: proseguono controlli Gdf in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - Durante l'emergenza coronavirus la Guardia di finanza di Bolzano ha intensificato il controllo del territorio, anche in alta quota con l'impiego dei militari specializzati del soccorso alpino. Sono stati eseguiti 1.258 controlli nei confronti di 1.052 persone fisiche e 206 esercizi commerciali. I controlli hanno portato a 10 denunce e 35 sanzioni amministrative per un importo da 400 a 3.000 euro.

Tra i verbalizzati, sono state individuate alcune persone del tutto incuranti delle misure in atto, le quali, al momento del controllo hanno accampato le giustificazioni più fantasiose. In particolare: 4 persone erano intenti a prendere il sole lungo le rive del Passirio all'altezza di Scena, con tanto di lettini, teli da spiaggia e generi per il classico picnic al seguito; altri 4 giovani sono stati sorpresi mentre bevevano birra e giocavano a calcio a Corvara in Badia; sempre 4 le persone che, a Brunico, presso un distributore di carburanti, erano sedute a un tavolino impegnate a chiacchierare e fumare; e poi ancora, 2 persone dedite a un'escursione su un sentiero di montagna a Naturno. (ANSA).