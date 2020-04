Coronavirus: Pan, endorsement Bdi per accordo Ue

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - "L'accordo dell'Eurogruppo sul piano di aiuti Ue per l'emergenza Coronavirus è stato anticipato da un forte endorsement degli industriali tedeschi a sostegno dell'economia italiana. In una lettera del Bundesverband der Deutschen Industrie (Bdi) indirizzata a Confindustria è stato espresso l'augurio di ripartir insieme il prima possibile". Lo afferma il vice presidente di Confindustria, Stefan Pan.

Come ricorda Pan, "lo stretto rapporto tra Confindustria e Bdi è nato a Bolzano, dove dal 2010 le associazioni dei principali Paesi manifatturieri d'Europa si ritrovano ogni anno in occasione del Business Forum". "Grazie al rapporto che abbiamo consolidato in questi anni, partendo dal Business Forum di Bolzano e soprattutto grazie allo stretto legame tra le nostre industrie, è stato possibile costruire una forte unità di intenti tra Confindustria e Bdi. Insieme abbiamo da subito chiesto una risposta europea a questa emergenza e la decisione dell'Eurogruppo va proprio in questa direzione. L'Europa non può fare a meno della sua industria e vuole ripartire insieme per uscire dalla crisi economica generata dal blocco delle produzioni", afferma il vice presidente di Confindustria.

"L'Alto Adige, per la sua posizione strategica e il ruolo di ponte tra il Nord e il Sud dell'Europa, è notoriamente una delle aree italiane più interconnesse con il mercato tedesco: oltre un terzo dell'export altoatesino è destinato infatti alla Germania e sono oltre 400 le imprese tedesche presenti con proprie unità in Provincia di Bolzano", conclude Pan. (ANSA).