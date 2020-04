Coronavirus: domenica flash mob Sing Halleluja in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - Domenica di Pasqua gli altoatesini sono invitati a partecipare al flash mob "Sing Halleluja" alle 12.30 e a cantare l'alleluja dalla finestra, dal balcone o in giardino. L'iniziativa è dell'Ufficio diocesano matrimonio e famiglia assieme a numerosi partner in tutta la diocesi. "Il flash mob di Pasqua arricchisce le tante iniziative canore avviate in queste settimane di coronavirus", ricorda la diocesi.

Nel Venerdi del Triduo pasquale nel duomo di Bolzano a porte chiuse, il vescovo Ivo Muser ha presieduto la celebrazione della Passione. Nell'omelia ha ricordato che "quest'anno Dio ci parla anche attraverso la dolorosa esperienza della pandemia da virus.

Perché nel suo amore egli vuole la nostra salvezza." (ANSA).