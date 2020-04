Coronavirus: carabinieri Trentino, fino a 80 multe al giorno

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - Ogni giorno la media delle multe elevate in Trentino dai carabinieri per far rispettare le norme sul coronavirus oscilla tra le 40 e le 80. I controlli sono condotti dalle oltre cento pattuglie del Comando provinciale.

Le giustificazioni sono sempre le stesse e riguardano di solito i prezzi più convenienti del supermercato fuori comune o la passeggiata e l'attività fisica a distanza non consentita dalla propria residenza. Da segnalare, fra gli altri, il caso di due giovani di Trento che si sono allontanati in taxi, pensando di eludere i controlli, ma raggiunti dai carabinieri sono stati trovati in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente, per cui uno di loro è stato segnalato al Commissariato del governo come assuntore. (ANSA).