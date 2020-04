Coronavirus: 2 tabaccai bolzanini multati per maschere

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - I carabinieri di Bolzano hanno sequestrato 137 mascherine facciali e contestato violazioni a due tabaccai del capoluogo. I militari hanno svolto un'attività di controllo porta a porta presso esercizi pubblici, principalmente tabaccai, sia per verificare che tutti rispettino le prescrizioni finalizzate ad arginare i contagi da Covid-19 che per osservare eventuali ingiustificati incrementi di prezzo dei beni posti in vendita. Presso due esercizi commerciali sono state trovate delle maschere che sebbene non avessero prezzi eccessivamente rialzati, per i quali sono in corso accertamenti, avevano dei difetti di etichettatura e quindi non potrebbero essere poste in vendita a norma del Codice del consumo (D.Lgs.

206/2005). Inevitabile quindi il sequestro e la sanzione a carico di tre persone esercenti di due distinte rivendite di tabacchi e altro a Bolzano. (ANSA).