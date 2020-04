Coronavirus: Kompatscher, dopo Pasqua primi piccoli passi

(ANSA) - BOLZANO, 09 APR - "Dopo Pasqua saranno intrapresi i primi piccoli passi verso una riapertura di alcune attività". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher che "attende la svolta a maggio". "Anche per quanto riguarda una riapertura dei confini, dobbiamo essere un territorio sicuro. Una seconda ondata vanificherebbe tutti gli sforzi anche in vista dell'estate", ha aggiunto.

Il presidente ha evidenziato gli sforzi della Provincia "per permettere alle aziende di ripartire", anche integrando il fondo bilaterale. Per quanto riguarda i controlli delle forze dell'ordine Kompatscher ha fatto un appello al "buonsenso".

L'assessore Thomas Widmann ha evidenziato che "l'onda dei contagi si sta appiattendo, lentamente il sistema sanitario può preparare una graduale riduzione del servizio d'emergenza. Senza provvedimenti ristrettivi i reparti da terapia intensiva da tempo sarebbero oltre il limite". (ANSA).