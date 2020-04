Coronavirus: 13 nuovi decessi in Trentino, 89 contagiati

(ANSA) - TRENTO, 09 APR - Sono 13 i nuovi decessi per Covid 19 in Trentino. Sono 89 i nuovi contagi, 88 con tampone ed 1 ritenuto positivo per contatto. Del totale, sono 47 i casi positivi nella Rsa "perché è stato fatto un forte investimento su questo settore", ha spiegato il governatore della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti.

"Sono stati 881 i tamponi effettuati, più che raddoppiati in una settimana. Ne vogliamo fare di più, però c'è un problema internazionale di materiale chimico e reagenti e questo è un dato oggettivo, ma continuiamo ad aumentare il numero di tamponi (previsto in circa 2.00o al giorno a regime, ndr) perché la parte tecnica è a disposizione. Sono 69 le persone in terapia intensiva, una bella notizia, perché il numero sta calando e la disponibilità dei posti letto è importante", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).