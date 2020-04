Cisl medici Trentino esegue test diagnostici ad iscritti

(ANSA) - TRENTO, 09 APR - I medici della Cisl del Trentino stanno provando i test diagnostici per immunoglobuline G e M. Lo fa sapere una nota del sindacato, in cui si precisa come i test siano stati donati dal segretario generale Nicola Paoli. La sperimentazione continuerà nelle prossime settimane su tutti i medici e sui loro familiari.

Secondo quanto riporta una nota, l'Ordine dei medici chirurghi del Trentino, ha donato un numero di mascherine Ffp2 sufficiente per i prossimi dieci giorni. (ANSA).