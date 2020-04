A Trento via a distribuzione mascherine ai vigili del fuoco

(ANSA) - TRENTO, 09 APR - Da stamattina sono in corso di distribuzione ai corpi dei vigili del fuoco volontari le mascherine destinate ai cittadini residenti nel territorio comunale. I pacchi contenenti i dispositivi protettivi - precisa una nota del Comune di Trento - preparati dagli addetti del cantiere comunale, vengono consegnati ai comandanti insieme alle liste dei nuclei famigliari elaborate e stampate dai tecnici del servizio sistemi informativi.

I vigili del fuoco inizieranno la distribuzione ai cittadini tra oggi pomeriggio e domani, a cominciare da Baselga del Bondone (476 residenti), Cadine (1.725), Sopramonte (2.928), Vigolo Baselga (369), Montevaccino (508), Villamontagna (1.311), Gardolo (14.972) e Sardagna (1.104). Via via seguirà la distribuzione in tutti gli altri sobborgi cittadini. (ANSA).