Coronavirus: vescovo Bolzano, coltivare chiesa domestica

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - "Dalla sera del Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua si celebra la festa di tutte le feste.

Quest'anno dobbiamo celebrare i tre giorni pasquali della passione, della morte, del riposo nel sepolcro e della risurrezione del Signore in un modo diverso da quello a cui siamo abituati. Diverso, sì, ma non per questo meno intenso". Lo afferma il vescovo della diocesi di Bolzano Bressanone, Ivo Muser. "In questi giorni particolari vi invito cordialmente a pregare a casa e a coltivare in questo modo la chiesa domestica.

Invito anche ad unirvi alle grandi celebrazioni di questi giorni solenni attraverso i media", scrive il vescovo nella prefazione al sussidio con i suggerimenti ai fedeli altoatesini per la celebrazione a casa della Settimana santa e della Pasqua che viene diffuso online sul sito internet della diocesi www.bz-bx.net. (ANSA).