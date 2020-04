Coronavirus: Fugatti, il Trentino non sarà come prima

(ANSA) - TRENTO, 08 APR - "La vittima eccellente del coronavirus è l'economia, e quando ci sarà la fase 2 il Trentino e l'Italia non saranno come prima. Le regole e i criteri della quotidianità saranno diverse e non si potrà ripartire nei comportamenti come prima. Se moliamo un attimo, la curva dei contagi riprenderà a salire".

Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, annunciando la messa a punto del progetto "Riparti Trentino", con iniziative a sostegno delle attività economiche". (ANSA).