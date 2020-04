Coronavirus: altri 11 morti in Trentino, +106 contagi

(ANSA) - TRENTO, 08 APR - Altri 11 morti in Trentino per coronavirus. I contagi, rispetto a ieri, sono 106 in più (di cui 99 accertati con tampone). Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sottolineando come l'aumento dei tamponi effettuati (oggi 1.001) fa sì che ci sia un corrispettivo aumento dei contagi.

Le terapie intensive sono attualmente 77, "numero stabile - ha detto Fugatti - che dimostra la capacità di tenuta del sistema sanitario trentino". (ANSA).