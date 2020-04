Coronavirus: sindaco Trento risponde ai cittadini dall'Urp

(ANSA) - TRENTO, 07 APR - Il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, ha risposto questa mattina alle domande dei cittadini sui problemi legati al coronavirus direttamente dall'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp). Un'iniziativa che sostituisce gli appuntamenti personali che in questo periodo Andreatta ha dovuto sospendere.

Numerosi cittadini hanno chiesto chiarimenti ad Andreatta in merito all'uso delle mascherine, un paio di chiamate hanno invece caldeggiato maggiori controlli da parte dalla polizia locale in alcune zone periferiche o vicino a qualche parco nei sobborghi cittadini per controllare eventuali assembramenti.

Alcuni hanno spiegato al primo cittadino la gravità della loro situazione economica e hanno chiesto se rientravano nella casistica per ricevere il "bonus alimentare" o i pacchi viveri.

Visto il successo riscontrato - sottolinea il Comune - la "linea diretta" con il sindaco sarà replicata almeno per tutto il mese di aprile il martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 11.30, al numero 0461 - 884005. Per comunicare con Andreatta è anche possibile scrivere a sindaco@comune.trento.it. (ANSA).