Coronavirus: altri 14 morti in Trentino, 125 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 07 APR - Ci sono altri 14 in Trentino e 125 nuovi contagi, di cui 116 positivi al tampone e 9 ritenuti contagiati per contatto con malati. Le persone in terapia intensiva sono 78, un numero stabile, mentre i guariti sono 62 in più rispetto a ieri. "L'aumento del numero di contagi rispetto agli ultimi giorni sono "da attribuire alla crescita del numero dei tamponi. Oggi ne abbiamo eseguiti circa 800 e con l'aumentare del numero di tamponi ci aspettiamo un aumento dei contagiati", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della consueta conferenza stampa della "task force" provinciale istituita per fronteggiare la pandemia da Covid 19.

"Il controllo dei tamponi sta aumentando anche sulle Rsa e quindi c'è la volontà di andare a fare controlli su determinati settori critici e delicati", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).