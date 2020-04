Coronavirus: in Trentino 5.682 domande per bonus alimentari

(ANSA) - TRENTO, 06 APR - Sono 5.682 i cittadini che oggi hanno fatto domanda per richiedere il bonus alimentare attivato dalla Provincia autonoma di Trento in sinergia con i Comuni, le Comunità di Valle ed il Consorzio dei Comuni Trentini per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica per l'emergenza Covid19.

A partire dalle 9 di questa mattina la sezione dedicata del sito della Provincia ha registrato alti numeri di accesso al sistema, con una media di circa 700 domande all'ora e con picchi di inserimento di oltre 1.000 ogni ora.

Lo comunica la Provincia precisando che tutte le domande presentate sono state prese in carico dal sistema e registrate anche nel caso in cui, per eccesso di traffico, all'utente non sia stata consegnata una ricevuta. Per le domande oggi raccolte prosegue l'istruttoria presso i Servizi sociali. (ANSA).