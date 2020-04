Coronavirus: Fugatti, mascherine obbligatorie per utenti bus

(ANSA) - TRENTO, 06 APR - "Stiamo ragionando nel rendere obbligatorio l'uso delle mascherine per chi sale sugli autobus, anche per garantire la tutela degli autisti". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Lo diciamo adesso perché la gente va preparata per tempo", ha aggiunto. (ANSA).