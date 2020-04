Alpinista ferito recuperato dall'elisoccorso a Campiglio

(ANSA) - TRENTO, 06 APR - È dovuto intervenire l'elicottero del '118' per recuperare un alpinista che questo pomeriggio è scivolato per diversi metri mentre stava praticando in solitaria la scalata di una parete di roccia utilizzando l'attrezzatura da ghiaccio in una falesia nei pressi di Madonna di Campiglio.

Il ferito, 33 anni del posto, è stato raggiunto dai soccorritori e dall'equipe medica e, con il verricello, portato a bordo dell'elicottero con cui è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sull'episodio è intervenuto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha sottolineato come il protagonista dell'episodio abbia non solo contravvenuto alle norme sul coronavirus, ma costretto i soccorritori del '118' ad un intervento da evitare in tempi di emergenza sanitaria.

