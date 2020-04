A Trento controllate 439 persone, 32 sanzioni e 2 denunce

(ANSA) - TRENTO, 06 APR - Sono proseguiti per tutto il fine settimana i controlli sul territorio della polizia locale di Trento per garantire il rispetto delle disposizioni governative sul coronavirus: 439 le persone controllate, 32 quelle sanzionate, 2 denunciate, 176 i negozi ispezionati.

Venerdì 3 aprile sono state controllate 220 persone, di cui 10 quelle sanzionate, e 50 negozi controllati. Sabato 4 aprile sono state controllate 176 persone, di cui 15 sanzionate, e 43 negozi. Domenica 5 aprile 43 persone controllate, di cui 7 sanzionate alle quali ne vanno aggiunte altre 2 denunciate per altri reati, e 83 negozi. (ANSA).