Coronavirus: 20.000 mascherine per commercio dettaglio in AA

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - Le aziende del commercio al dettaglio che sono aperte anche nel corso dell'epidemia di Coronavirus ricevono, da subito, mascherine di tessuto lavabili e quindi riutilizzabili per i loro dipendenti. Le aziende possono ordinare queste mascherine protettive già da oggi (5 aprile) attraverso un portale online, l'invio avrà inizio da domani, lunedì 6 aprile. L'Azienda sanitaria - comunica una nota dell'Agenzia stampa della Provincia autonoma di Bolzano - ha infatti disposto che 20.000 mascherine di stoffa lavabili siano messe a disposizione per la distribuzione alle aziende del commercio al dettaglio.

L'offerta è valida per tutte le imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio ed alle quali è consentito mantenere aperta l'attività. Com'è noto - prosegue la nota - dalla penultima ordinanza d'urgenza (la numero 16) del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, per tutta la popolazione è in vigore la prescrizione, nel momento in cui si lascia la propria abitazione nell'ambito dei contatti sociali consentiti, di coprirsi il naso e la bocca con adeguati strumenti di protezione. (ANSA).