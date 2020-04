Coronavirus: Oberalp-Salewa, nuova consegna di mascherine

(ANSA) - BOLZANO, 04 APR - Seconda tranche di dispositivi di protezione individuali consegnati dal Gruppo Oberalp (Salewa), dell'imprenditore bolzanino Heiner Oberrauch, che ha fatto produrre il materiale in Cina e ne ha anche organizzato il trasporto aereo fino a Vienna e, successivamente, via strada fino a Bolzano.

Il carico comprende 200.000 indumenti protettivi per l'Alto Adige, 8,5 milioni di maschere protettive per la Protezione Civile Nazionale, 1,9 milioni di maschere e 25.000 tute protettive per la Croce Rossa austriaca, oltre che 1 milione di maschere protettive e 60.000 tute protettive per il Nord Tirolo.

Altri 4,2 milioni di maschere sono ancora disponibili per la raccolta presso la Protezione Civile Nazionale di Xiamen.

