In Trentino marzo più piovoso della media

(ANSA) - TRENTO, 03 APR - Il mese di marzo in Trentino è stato più piovoso della media e con temperature nella norma.

Secondo il rapporto di Meteotrentino, le temperature sono state vicine ai valori medi per le prime due decadi mentre l'ultima decade è risultata particolarmente fresca. In particolare, nella notte tra il 23 ed il 24 le temperature sono scese sotto lo zero anche a quote basse. (ANSA).