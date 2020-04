Coronavirus: Pasqua via tv e web in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 APR - Domenica delle Palme, riti della Settimana Santa e pontificale di Pasqua sempre nel duomo di Bolzano e a porte chiuse: ecco il programma delle celebrazioni liturgiche con il vescovo Ivo Muser al tempo del coronavirus. I fedeli potranno seguirle via radio, web e tv.

Il programma delle celebrazioni con il vescovo Ivo Muser dal 5 al 13 aprile nel duomo di Bolzano senza concorso di popolo.

Domenica delle Palme, 5 aprile: celebrazione alle 9.

Giovedì Santo, 9 aprile: S. Messa in Cena Domini alle 20.

Vengono omesse la lavanda dei piedi e la processione con il Santissimo. La messa crismale con tutti i sacerdoti è trasferita ad altra data.

Venerdì Santo, 10 aprile: celebrazione della Passione alle 15.

Sabato Santo, 11 aprile: alle 20 S. Messa della veglia pasquale.

L'accensione del fuoco, la processione con il cero pasquale e i battesimi degli adulti sono omessi.

Domenica di Pasqua, 12 aprile: alle 10 la celebrazione della solennità della Pasqua.

Lunedì di Pasqua, 13 aprile: S. Messa alle 9.

Tutte le celebrazioni con il vescovo saranno trasmesse in diretta dall'emittente diocesana Radio Sacra Famiglia-inBlu (anche in streaming video sulla pagina facebook). La messa pontificale di Pasqua sarà trasmessa in diretta radio e in tv da RAI Alto Adige (canale 103), mentre nella Domenica delle Palme la diretta tv sarà su Video33/SDF. Eventuali aggiornamenti sulle trasmissioni radio e tv saranno comunicati tempestivamente (ANSA).