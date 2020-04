Coronavirus: giro vite su controlli in 5 Comuni del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 APR - A Vermiglio, Canazei, Campitello di Fassa, Borgo Chiese e Pieve Bono-Prezzo ci sarà un giro di vite sui controlli delle forze dell'ordine. Inoltre la popolazione di questi Comuni sarà sottoposta a test sierologici. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso di una conferenza stampa in streaming sulla situazione dell'epidemia Covid 19. "I dati dicono che il livello di contagio sulla popolazione in questi Comuni ha raggiunto e superato la soglia critica del 2%. Si è quindi deciso, in accordo con le forze di polizia, di intensificare i controlli della polizia locale e delle forze dell'ordine in questi Comuni.

Domani ci sarà un tavolo tecnico con il questore Cracovia che darà le linee di indirizzo di questo massiccio controlli", ha detto Fugatti.

"Con numeri così dobbiamo intensificare ancora di più i controlli e fare in modo che le persone rispettino il più possibile le regole. Quindi ci attendiamo un forte irrigidimento dei controlli perché dobbiamo tenere in considerazione i numeri che stanno crescendo. E proprio su questi Comuni faremo una sperimentazione di test sierologici per poter dire alle persone se sono immuni o meno. Da domani la Protezione civile metterà subito a disposizione le due mascherine per persona", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).