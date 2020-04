Violenza domestica: Cpo Trento, chiamare 112 per emergenza

(ANSA) - TRENTO, 02 APR - La Commissione per le pari opportunità del Consiglio provinciale di Trento ha invitato tutte le donne che temono per la propria incolumità fisica a causa del partner o dei figli di chiamare il 112 o scaricare l'applicazione "112 Where are u". Inoltre, in caso di emergenza, si ricorda l'importanza di rivolgersi al Centro anti violenza, allo 0461 220048 (dalle ore 8 alle 20) o alla Casa rifugio (348 5451 469). (ANSA).