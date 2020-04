Cortina 2021: assegnati lavori funivia Tofane a Leitner spa

(ANSA) - BOLZANO, 02 APR - Cortina non si ferma e guarda verso i Mondiali del 2021. Sono stati infatti assegnati i lavori per la nuova funivia che collegherà le Tofane alle Cinque Torri.

Nei giorni scorsi la Provincia di Belluno, nell'ambito del piano degli interventi infrastrutturali messi in campo dal Governo italiano, in vista dell'evento iridato del 2021, ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla Leitner ropeways. L'azienda altoatesina solo pochi mesi fa aveva ultimato i lavori di realizzazione della nuova cabinovia Cortina-Col Druscie, che aveva sostituito la prima sezione della storica funivia «Freccia nel cielo». Per Leitner, che assieme a Prinoth (battipista) e Demaclenko (innevamento programmato) è partner tecnico della Fondazione Cortina 2021, una nuova importante opportunità per riaffermare la propria tecnologia in quella che è l'indiscussa Regina delle Dolomiti.

La nuova cabinovia, un'opera da quasi 15 milioni di euro, avrà una lunghezza di quattro chilometri e mezzo e si articolerà in due tronchi con una stazione intermedia all'altezza della località Cianzopè. Saranno 54 le cabine da 10 posti che si muoveranno tra la stazione sciistica di Pocol e quella delle Cinque Torri. Un collegamento strategico non solamente in vista dell'appuntamento con i Mondiali di sci alpino del 2021 ma anche e soprattutto per lo sviluppo turistico di Cortina. (ANSA).