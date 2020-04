Coronavirus: in Trentino altri 14 morti, +114 contagi

(ANSA) - TRENTO, 02 APR - In Trentino, rispetto a ieri, ci sono stati altri 14 morti per coronavirus e sono stati registrati 114 contagi in più (111 dei quali con tampone). I numero totale dei deceduti è arrivato a quota 187. I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 78, due in più rispetto a ieri.

Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che si è detto deluso dal "comportamento irresponsabile di alcuni cittadini che nelle ultime ore fanno passeggiate come se fosse arrivata la primavera, non va bene se si continua con quest trend".

Ieri i tamponi effettuati sono stati 779, oggi un centinaio in più, ha detto Fugatti precisando che, come già previsto, con l'aumento dei tamponi i casi registrati aumentano. (ANSA).