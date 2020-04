Coronavirus: Fugatti,in arrivo aiuti per chi è in difficoltà

(ANSA) - TRENTO, 02 APR - In arrivo gli aiuti stanziati dal governo per i residenti in Trentino che sono in difficoltà economica in tempi di coronavirus. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che oggi ha convocato una giunta provinciale straordinaria per mettere a punto le modalità della distribuzione.

Fugatti ha promesso una distribuzione il più possibile veloce. Prevista una autocertificazione nella quale la famiglia deve dichiarare di essere in difficoltà. Il modulo sarà disponibile da lunedì prossimo sul sito della Provincia. In particolare l'aiuto consisterà in 40 euro a settimana per una persona, 60 euro per due familiari, 80 euro per tre familiari e 100 euro per 4 o più persone. La somma, in una prima fase, andrà sul conto corrente, in seguito potrebbe esserci il meccanismo con una tessera, ha aggiunto Fugatti. (ANSA).