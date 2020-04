Cimice asiatica, in giugno impiego vespa samurai

(ANSA) - TRENTO, 02 APR - Le preoccupazioni per l'emergenza sanitaria legata a Covid-19 si accompagnano per i frutticoltori del Trentino alle apprensioni per la crescita della popolazione di cimice asiatica che, secondo le previsioni della Fondazione Edmund Mach (Fem), avverrà nei prossimi mesi con un allargamento in Valsugana e nella bassa val di Non. Per preservare i frutteti da questa e altre avversità è partita, intanto, la campagna fitosanitaria, mentre la Conferenza Stato-Regioni ha dato nei giorni scorsi il parere positivo ai decreti sull'impiego dell'antagonista naturale della cimice, la vespa samurai.

La Fem ne prevede il rilascio a giugno, ma intanto nei laboratori di San Michele, grazie anche al sostegno finanziario assicurato dalla Provincia autonoma di Trento, si prosegue incessantemente l'allevamento delle cimici - 12,000 esemplari raccolti - per ottenere uova sufficienti sulle quali moltiplicare il parassitoide. (ANSA).