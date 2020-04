Coronavirus: Fugatti, due mascherine per ogni cittadino

(ANSA) - TRENTO, 01 APR - "Ieri sono arrivate 1 milione di mascherine grazie al lavoro della nostra Protezione civile e alla collaborazione con il gruppo Paterno. Questo milione di mascherine verrà distribuito tramite i vigili del fuoco ai Comuni in numero che permetta di avere ai cittadini due mascherine a testa. Perché sappiamo che la necessità dei cittadini di sentire questa forma di protezione è forte". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della consueta conferenza stampa sulla situazione dell'epidemia in Trentino.

Fugatti ha inoltre annunciato l'acquisto di 5.000 kit per test rapidi per Covid 19: "Va detto che la scienza non è del tutto convinta della validità ma noi crediamo di avere preso i più validi sul mercato, un primo passo per dare risposte immediate agli operatori e a chi è in prima linea". Chi risultasse positivo sarà poi sottoposto a tampone.

Domani, ha aggiunto l'assessore alla Salute, Stefania Segnana, entreranno in servizio 7 nuovi medici inviati dalla Protezione civile nazionale che lavoreranno negli ospedali di Trento, Rovereto e Arco. (ANSA).