Coronavirus: 9 decessi in Trentino, 97 i contagiati

(ANSA) - TRENTO, 01 APR - Sono 9 decessi in Trentino per il Covid 19. Altri 97 i contagiati, di cui 96 verificati con tampone ed uno ritenuto positivo per contatto. Sono invece 75 le persone in terapia intensiva. "Numeri - ha detto il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti - sicuramente in calo ma sono ancora un dato sicuramente importante nella sua negatività. Siamo di fronte ad una crescita di tamponi effettuati, oggi è pari a 683 ed inizia l'aumento per arrivare ai 1500-2000 che sono l'obiettivo che sarà raggiunto velocemente grazie agli accordi con le eccellenze provinciali. Quindi con più tamponi aumenterà il numero dei contagi".

I decessi complessivi in Trentino sono 173, mentre sono 214 persone guarite. A domicilio ci sono 1.447 persone, 290 quelle invece ricoverate in malattie infettive, 55 nella fascia semi invasiva.