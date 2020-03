Coronavirus: Merano propone #meranodallafinestra

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Fotografare la città dalla propria finestra di casa: questa la singolare iniziativa dell'Azienda di soggiorno di Merano che lancia e promuove la città di Merano invitando gli altri paesi e le altre città d'Italia a fare lo stesso. Centinaia di fotografie da balconi e da finestre sono già arrivate alla community Facebook e Instagram di Merano e saranno pubblicate sulle pagine social ufficiali.

La città di Merano vuole fare da apripista e propone a tutti i comuni italiani di lanciare la stessa iniziativa per fare in modo che tutti abbiano la possibilità di scoprire città e paesi della nostra meravigliosa penisola dai posti più impensati, visitando virtualmente tutta l'Italia seguendo l'hashtag: #(NOME LOCALITÀ)dallafinestra.

Partecipare all'iniziativa di Merano è molto semplice. Chiunque potrà scattare una foto di ciò che vede da casa propria, aggiungere l'hashtag #meranodallafinestra e pubblicarla sulla propria pagina social oppure inviarla (sempre attraverso Facebook e Instagram) ai profili ufficiali https://www.instagram.com/love_merano/ e https://www.facebook.com/meran, dove saranno pubblicate le più belle o ricche di significato, si legge in una nota dell'Azienda di soggiorno di Merano. (ANSA).