Coronavirus: Kompatscher, sostenere famiglie ed imprese

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - "Abbiamo individuato un centinaio di misure per sostenere le famiglie e le imprese colpite dall'emergenza coronavirus". Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo la seduta della giunta provinciale dedicata alla messa a punto di un "Pacchetto Alto Adige per l'economia, la famiglia ed il sociale". "Si tratta di un tutt'uno - ha spiegato Kompatscher - perché dobbiamo sostenere tanto le famiglie e le persone, quanto le aziende, perché vogliamo che nessuno fallisca a causa del coronavirus". La ricetta della giunta altoatesina si articola in tre punti, ha spiegato ancora Kompatscher: "Garantire liquidità e questo lo facciamo non solo sospendendo o inviando pagamenti di tributi e contributi, ma anche con finanziamenti agevolati da parte delle banche". Occorre, poi, "supportare i casi critici" perché, ha detto il presidente altoatesino, "ci sono situazioni in cui si deve fare di più, ad esempio con contributi a fondo perduto. Dobbiamo individuare - ha aggiunto - persone che hanno perso il lavoro o imprese che hanno avuto particolari perdite". Infine, terzo punto della ricetta, è "stimolare la congiuntura economica". "Queste sono le misure che ci impegneranno nei prossimi mesi e forse nei prossimi anni - ha spiegato Kompatscher - per far ripartire tutta la macchina, garantendo i salari ed i posti di lavoro, ma anche la competitività delle imprese". "Alcune di queste misure sono già operative, come le moratorie, altre entreranno in vigore nei prossimi giorni, altre ancora avranno tempi di preparazione più lunghi", ha concluso Kompatscher. (ANSA).