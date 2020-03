Coronavirus: Dr. Schär, bonus a tutti i dipendenti

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - A seguito dell'emergenza coronavirus, l'azienda altoatesina "Dr. Schär" ha deciso assegnare ai propri collaboratori dei reparti di produzione di tutto il mondo un bonus del 15% per ogni ora lavorata nel periodo di crisi sanitaria. Oltre a questa misura, riferisce una nota, tutti i lavoratori delle sedi italiane, appartenenti indifferentemente a produzione o amministrazione, beneficeranno di una speciale polizza assicurativa in caso di contagio da coronavirus, in aggiunta a quella standard, inclusa nei benefit aziendali. "Essendo 'Dr. Schär' una azienda con forti radici familiari, consideriamo essenziale offrire un valido supportoai nostri collaboratoriin questi momenti difficili", ha dichiarato Brigitte Kurz, Chief Financial Officer di "Dr.

Schär". (ANSA).