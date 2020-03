Polizia: Orazio D'Anna nuovo questore Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - Orazio D'Anna, 61 anni, originario di Acireale, in polizia dal 1985, assumerà dal primo aprile l'incarico di questore di Abolzano. Laureato in giurisprudenza, sposato, due figli, ha svolto incarichi in particolare a Milano e, dal 2011, è stato questore a Chieti, Ferrara, Livorno, L'Aquila. Nel 2018, ha conseguito la promozione a dirigente generale di pubblica sicurezza. (ANSA).