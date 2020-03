Coronavirus: in Trentino altri 18 morti, +102 contagi

(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - In Trentino si registrano rispetto a ieri 18 persone morte per coronavirus. Il numero totale dei decessi è arrivato a quota 147. L'età media degli ultimi deceduti è di 80 anni. I nuovi contagiati accertati sono 102, 88 dei quali con tampone. Il numero totale dei contagi attuali è arrivato quota 2.228.

I dati sono stati resi noti dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha parlato di un'altra giornata triste per il Trentino e ha sottolineato come il livello dei contagi resta alto "ma rispetto a ieri appare fisiologico".

Fugatti ha poi detto che il Trentino appare oltre la media rispetto alle altre regioni in termini di decessi e contagi.

"Proseguiamo con la politica dei tamponi e nei prossimi giorni partirà un'azione per garantire un loro aumento", ha aggiunto.

