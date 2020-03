Coronavirus: a Trento stop a bus in orari di minor utilizzo

(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - A partire da mercoledì 1 aprile, il Servizio di trasporto pubblico urbano di Trento, nei giorni feriali dal lunedì al sabato, cancellerà tutte le corse dei bus con orario di partenza all'interno delle fasce di minor utilizzo, ovvero dalle 9 alle 11, dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 20.30 a fine servizio. L'obiettivo dei provvedimento - sottolinea la Provincia - è quello di contenere la diffusione del coronavirus.

E' possibile contattare il servizio "Elastibus" al numero verde 800390270, tutti i giorni dalle 8 alle 17, per richiedere il servizio di trasporto pubblico gratuito, riservato a chi deve muoversi per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie, compresa la necessità di recarsi da parenti non autosufficienti, quando non è disponibile il trasporto pubblico di linea. (ANSA).