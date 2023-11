Mezzo secolo di Rocca delle Macìe, il vino di 'Trinità'

Un libro, un video e 1973 bottiglie per celebrare il mezzo secolo di Rocca delle Macìe, azienda vitivinicola nata a Castellina in Chianti, provincia di Siena, dalla passione del papà di 'Trinità': oggi conta sei tenute compreso un borgo per l'ospitalità e una riserva naturale dedicata alla falconeria che dall'8 al 10 dicembre accoglierà un raduno internazionale dell'antica arte venatoria. E' questo il 'regno' della famiglia Zingarelli, 'casata' che ha in Italo, ex pugile, stuntman, produttore cinematografico e infine vignaiolo, il suo fondatore. Un imprenditore la cui vita è stata di recente raccontata anche in un film documentario presentato all'ultimo Festival del cinema di Roma e trasmesso dalla Rai: 'Lui era Trinità' "Un'incredibile storia vera" si legge nel volume pubblicato con Giunti che sarà invece presentato a Firenze, nella nuova libreria Giunti-Odeon, il prossimo 22 novembre: in copertina Bud Spencer e Terence Hill, i due protagonisti della più famosa delle pellicole 'Fagioli western', ovvero 'Lo Chiamavano Trinità...' diretto da Enzo Barboni. Un cult movie a cui, prima che fosse girato, in pochi avevano creduto, per la fortuna di Italo Zingarelli che lo produsse. Sergio, oggi presidente di Rocca delle Macìe, Fabio e Sandra sono i figli di Italo (scomparso nel 2000) che hanno contribuito a far crescere l'azienda, Giulia, Andrea e Fabio i nipoti, terza generazione Zingarelli, coinvolti nell'impresa che conta 200 ettari di vigneti: nel Chianti Classico con Le Macìe, Sant'Alfonso, Le Tavolelle e la tenuta di Fizzano che ospita anche il relais Riserva di Fizzano con 22 appartamenti e l'osteria gourmet Passo dopo Passo, invece nella terra del Morellino Campomaccione e Casa Maria. Circa 13.500 ettolitri la produzione annua - "calata di quantità in questo 2023 complicato per il vino ma non di qualità", spiega Sergio Zingarelli - che dal 2010 può contare sulla consulenza dell'agronomo ed enologo Lorenzo Landi ed è destinata a 60 paesi, Italia in testa quest'anno: dalla Gran Selezione Docg Sergio Zingarelli, uva Sangiovese al 100%, massima espressione dei vini della famiglia a L'Aja Bruciata, ultimo nato di Rocca delle Macìe, frutto del Vermentino coltivato in Maremma. Edizione speciale invece è il Chianti Classico Gran Selezione 50/o Anniversario, realizzato da una selezione di uve Sangiovese provenienti dal primo vigneto acquistato da Italo Zingarelli nel 1973, anno che si ripete anche nel numero di bottiglie prodotte, dedicato a quanti hanno contribuito alla crescita di Rocca delle Macie in questi 50 anni.



