Al Temporary park di Scandicci 150.000 tulipani in fiore

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 30 MAR - Apertura al pubblico da giovedì 30 marzo per la fioritura di 150.000 tulipani di 65 varietà diverse nel Temporary Park, il parco dell'ex Cnr nel centro di Scandicci per l'edizione 2023 di Wander and Pick. La realizzazione di quest'anno è un anfiteatro colorato di tulipani, in base al progetto dell'architetto Giulia Crocetti Corenich e dell'architetto paesaggista Ilenia Maria Agresti di Dromhus studio, con concept e coordinatrice Alessandra Benati dell'associazione Le Tribù della Terra. Dei 150 mila bulbi presenti quest'anno, spiega il Comune, 120.000 sono stati piantati lo scorso autunno, mentre gli altri sono conservati dalla precedente edizione. La planimetria di Wander and Pick 2023 copre una superficie di oltre 2000 metri quadri.

"Siamo alla sesta edizione di Wander and Pick nel Temporary Park, nel centro di Scandicci, un'iniziativa sempre più parte della tradizione della nostra città - ha detto l'assessora all'Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini, presente all'apertura insieme al sindaco Sandro Fallani -, ogni anno la fioritura riesce a rinnovarsi con colori nuovi e specie sempre più assortite nel rispetto dei principi della biodiversità, grazie all'impegno, alla creatività e alla fantasia dei promotori di questo evento spettacolare. Anche in questa primavera i tulipani segnano la ripartenza delle attività nel nuovo Temporary Park dell'ex Cnr, uno spazio sempre più vissuto dai cittadini che in un futuro prossimo sarà un vero e proprio nuovo quartiere verde, di cui benefierà chi vive, studia e lavora a Scandicci e nell'area metropolitana". (ANSA).