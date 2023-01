Gambero rosso, in Toscana 4 gelaterie da Tre coni

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Sono quattro le gelaterie in Toscana con 'Tre coni', il riconoscimento del Gambero Rosso alle gelaterie italiane. La settima edizione della guida Gelaterie d'Italia 2023 di Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Orion, è stata presentata oggi.

In Toscana ricevono i 'Tre coni' la Gelateria della Passera a Firenze, Chiccheria a Grosseto, De' Coltelli a Pisa e Gelateria Dondoli a San Gimignano (Siena).

In base ai 'Tre coni' assegnati, in testa quest'anno c'è la Lombardia con 14 locali, seguono il Piemonte e l'Emilia Romagna con 9; il Lazio con 7; il Veneto con 6; la Toscana appunto con 4; Liguria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna con 2; Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Puglia. (ANSA).