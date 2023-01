Coworking rurale nel bosco,Vicchio capofila progetto europeo

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Lavorare in una casetta di legno nel bosco, in un b&b o in agriturismo in campagna, direttamente dalla bottega di un artigiano o dalla biblioteca di un piccolo comune montano: è il 'coworking rurale diffuso' promosso dal progetto europeo Blue Samm, del quale il Comune di Vicchio (Firenze) è soggetto capofila in una partnership internazionale che conta otto realtà. Il progetto, presentato nella sede della Regione Toscana, è finanziato dalla Commissione europea con circa 200mila euro e parte proprio dalla Toscana, con Vicchio come primo 'laboratorio'.

Il progetto si realizzerà attraverso una piattaforma digitale e la condivisione di spazi messi a disposizione da privati e dalla pubblica amministrazione, in cui i nomadi digitali potranno svolgere svariate attività lavorative. La piattaforma di coworking rurale, è stato spiegato, sarà pronta a breve, implementata anche in base alle esigenze segnalate tramite un percorso partecipativo di coprogettazione. E a giugno si farà il punto, con una serie di iniziative. Dalla Toscana, poi, il testimone passerà alla municipalità croata di Varaždin, altro partner del progetto.

"Il progetto - ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni - ha l'ambizione di voler fare di queste aree l'anello di congiunzione con le aree metropolitane, mettendo a disposizione spazi pubblici e privati adeguati per realizzare un 'rural coworking' diffuso sul territorio". "Stiamo facendo passi decisi per una comunità più green, dalle energie rinnovabili alla mobilità elettrica ad esempio - hanno detto il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa e l'assessore ai gemellaggi Sandra Pieri -, e lo facciamo anche con questo progetto pilota che ha ottenuto un finanziamento europeo. Le particolarità: promuovere il coworking e condividere spazi, coinvolgere cittadini, associazioni e aziende, valorizzare il territorio, ridurre gli spostamenti, essere più sostenibili, con un format esportabile".

