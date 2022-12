Gusto, progetto europeo per pecorino,prosciutto,finocchiona,olio

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - L'unione fa la forza. Così i consorzi del Pecorino toscano Dop, del Prosciutto toscano Dop, della Finocchiona Igp e dell Olio extravergine di oliva toscano Igp hanno deciso di mettere in pratica questa massima attraverso il progetto Gusto - Garanzia, unicità, sapore, tradizione, origine. Si tratta di un'iniziativa triennale, cofinanziata dall'Ue, dedicato alla promozione e alla valorizzazione di prodotti enogastronomici d'eccellenza la cui qualità è garantita dai marchi Dop e Igp, per diffondere la conoscenza di questi prodotti gastronomici d'eccellenza e aumentare la consapevolezza dei consumatori italiani ed europei riguardo a sostenibilità, sicurezza alimentare e tipicità organolettiche degli alimenti in oggetto, in modo da diventare esso stesso una vera e propria leva motivazionale all'acquisto. I destinatari delle attività saranno proprio i consumatori, coinvolti tramite azioni a diretto contatto e attività promozionali sul mercato.

Il progetto prevede una diversificazione delle attività in base ai mercati target: Germania e Italia. Ai professionisti del settore tedeschi saranno indirizzate attività che li coinvolgeranno in maniera diretta (incoming), ai consumatori tedeschi saranno indirizzate promozione attraverso i social media e attività nei ristoranti, mentre per i consumatori italiani verrà realizzato uno spot televisivo il cui obiettivo sarà aumentare la visibilità dei quattro ambasciatori del Gusto e del progetto stesso.

"Ogni progetto - ha detto la vicepresidente e assessora all'agroalimentare della Toscana Stefania Saccardi - che ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza delle nostre eccellenze e aumentare la consapevolezza dei consumatori italiani ed europei, è una risorsa preziosa. Il progetto Gusto è uno di questi. Dietro l'acquisto dei 4 prodotti troviamo una realtà fatta di sostenibilità, sicurezza alimentare e tipicità organolettiche degli alimenti. Oltretutto, il pregio del progetto è di diversificare le attività in base ai mercati target: Germania e Italia, un fitto programma che si propone di aumentare la visibilità di nostri quattro ambasciatori del Gusto e consolidarli sia nel nostro paese che in Europa". "Viene presentato un progetto importante, parliamo di quasi 1,4 milioni di investimenti - hanno spiegato i presidenti dei 4 Consorzi, Carlo Santarelli (Pecorino toscano Dop), Fabio Viani (Prosciutto toscano Dop), Alessandro Iacomoni (Finocchiona Igp), Fabrizio Filippi (Olio extravergine di oliva toscano Igp) -. Come Consorzi andiamo a promuovere i nostri prodotti sia in Italia che in Germania e lo facciamo insieme, portiamo un messaggio di unione dei quattro Consorzi più importanti della Toscana.

Presentiamo prodotti Dop e Igp nel mondo: non vogliamo uscire più singolarmente, ma uniti". "Fino ad oggi questo lavoro è stato fatto ma in modo singolo - hanno aggiunto -. Oggi siamo insieme, in modo da valorizzare questi prodotti che sono legati al territorio. Si tratta di prodotti di alta qualità che vogliamo far conoscere sempre di più". (ANSA).