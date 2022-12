A Capannori nascerà piattaforma riciclo pannolini

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - A Capannori (Lucca), saranno realizzati una piattaforma di riciclo dei prodotti assorbenti e un centro di selezione di rifiuti tessili. I due progetti, presentati al ministero della Transizione ecologica da RetiAmbiente e Ato Toscana Costa e messi a punto insieme al Comune, sono stati finanziati da un bando Pnrr con circa 15 milioni di euro complessivi: 10 milioni di euro per la piattaforma di riciclo dei rifiuti assorbenti e 5 milioni e 400 mila euro per il centro di selezione di rifiuti tessili. Lo rende noto il Comune spiegando che ora può "quindi partire l'iter per la realizzazione dei due stabilimenti a partire dall'individuazione dei siti più idonei ad ospitarli".

La piattaforma per i prodotti assorbenti, spiega il Comune, avrà la funzione di avviare a riciclo pannolini, assorbenti igienici e pannoloni separando carta, plastica e Sap (prodotto assorbente) evitando che finiscano in discarica. Avrà una capacità di trattamento di 10mila tonnellate l'anno e sarà realizzata con una innovativa tecnologia, che consentirà di trattare questi materiali, totalmente all'interno dello stabilimento di circa 2.500 mq, senza alcuna emissione e produzione odorigena. Una volta sottoposti a lavaggio e sterilizzazione dentro una grande lavatrice, i materiali potranno essere trasformati in plastica e cellulosa da riutilizzare come materie prime seconde. Il centro dei rifiuti tessili avrà una superficie coperta di circa 2mila mq e la capacità tecnologica di individuare le diverse fibre e di condurle in linee distinte di trattamento primario che provvederanno a una prima sanificazione e al successivo imballaggio. Parte del materiale andrà a riciclo, parte sarà reimmesso nel circuito del riuso. Il centro, che non produrrà alcun impatto odorigeno esterno, avrà una capacità di trattamento di circa 6.500 tonnellate all'anno.

Soddisfazione è stata espressa dall'assessore all'ambiente di Capannori Giordano Del Chiaro: grazie a questi finanziamenti "potremo compiere un ulteriore salto di qualità nella gestione dei rifiuti sul territorio di Capannori e nella direzione verso il traguardo Rifiuti zero". "Pannolini e pannoloni - spiega - costituiscono oggi circa il 45% del rifiuto indifferenziato raccolto da Ascit, mentre i rifiuti tessili il 15% della frazione indifferenziata. Avviare a riciclo questi materiali per Capannori significa recuperare tra i 5 e gli 8 punti percentuali di raccolta differenziata e andare oltre il 95% di raccolta differenziata". (ANSA).