Giornata alberi, due città Toscana in top 20 di Coldiretti

(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Due città toscane tra i primi 20 capoluoghi italiani con il più alto numero di alberi ogni 100 abitanti: si tratta di Arezzo che con 40,3 alberi che si trova al quarto posto della classifica delle città capoluogo stilata da Coldiretti in occasione della Giornata Nazionale degli Alberti sulla base dei dati Istat, e di Massa con 23,6 alberi che si è piazzata al diciannovesimo posto.

Nella classifica regionale delle città con più alberi, si legge in una nota, figurano poi Pisa con 20,7 alberi seguita da Siena con 19,3, Firenze con 19,2, Prato con 16,1, Pistoia 15,6 e Livorno con 14,3 alberi. Agli ultimi posti si piazzano Lucca con 3,5 alberi ogni 100 abitanti e Grosseto con appena 2,4 alberi.

"La messa a dimora di nuovi alberi è importante - sostiene Coldiretti Toscana - per affrontare il problema della ridotta disponibilità di spazi verdi nelle città toscane dove si dispone di appena 23,5 metri quadrati di verde urbano contro una media nazionale di 33,8 metri quadrati, puntando su un grande piano di riqualificazione urbana di parchi e giardini che migliori la qualità dell'aria e della vita della popolazione dando una spinta all'economia e all'occupazione. La situazione è molto diversa da città a città dove oscilla dai 12,3 metri quadrati per abitante di Livorno ai 33,7 di Grosseto, dai 22,2 di Firenze ai 29,3 di Arezzo fino ai 17,4 di Lucca e 28,3 di Siena".

