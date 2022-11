Ecosistema urbano, Siena leader in Toscana e 12/a in Italia

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - Nel 2022 Siena migliora la propria posizione nel report Ecosistema Urbano di Legambiente, e si aggiudica il 12/o posto in classifica nazionale, il primo in Toscana con un punteggio di 65,43% secondo i parametri di sostenibilità urbana del report. Secondo la classifica di Legambiente, si legge in una nota di sintesi, seguono Lucca (27/a, 61,41%), Arezzo (31/a, 59,60%) e Livorno (42/a, 57,03%) che ottengono un punteggio sopra la media italiana (53,41%).

Risulta sopra la media anche Firenze (56,2%) che però perde 14 posizioni rispetto all'anno precedente e si attesta al 43/o posto. Risultati meno positivi per Pisa (56/a, 52,02%), Prato (77/a, 47,07%) e Grosseto (82/a, 46,14%). Nella parte finale della classifica rimangono Pistoia (95/a, 40,72%) e Massa (95/a, 38,41%) con notevoli criticità rispetto a produzione di rifiuti e offerta di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani, in Toscana solo Lucca e Pisa raggiungono l'obiettivo minimo del 65% fissato dalla legge. Nota dolente, secondo il report, anche le perdite della rete idrica nelle città di Firenze e Massa dove si disperde più della metà dell'acqua immessa nelle condutture. Lucca si posiziona in testa alla classifica italiana per estensione delle isole pedonali con un valore di 6,79 mq/abitante. Pisa è la migliore in Toscana per espansione della rete ciclabile, Prato si distingue per il verde urbano e l'uso efficiente del suolo.

Infine, a Firenze diminuisce il numero di auto circolanti (54 ogni 100 abitanti) e cresce l'uso del trasporto pubblico da parte dei cittadini, ma "continuano a impressionare gli oltre 8 morti e feriti ogni 1000 abitanti per incidenti stradali registrati", osserva Legambiente. (ANSA).