Olio, torna la rassegna dell'extravergine di Reggello

(ANSA) - REGGELLO (FIRENZE), 24 OTT - Dal 29 ottobre all'1 novembre si terrà la 49/a edizione della Rassegna dell'olio extravergine d'oliva di Reggello (Firenze). In programma, nel corso dei quattro giorni di manifestazione, n cooking show, degustazioni, visite nei frantoi e altro. Come consuetudine saranno a disposizione gli stand dei produttori.

"L'olio di Reggello è considerato tra i migliori oli della Toscana, non a caso ha vinto numerosi premi e la Festa dell'Olio extravergine d'oliva che lo celebra è una delle principali e più importanti della nostra regione", ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sottolineando che con la Rassegna "Reggello diventa capitale dell'agroalimentare in Toscana per un'occasione unica che sottolinea l'importanza che riveste il settore".

Secondo la vicepresidente della Regione con delega all'agroalimentare, Stefania Saccardi, "sull'olio, come non mi stancherò mai di dire, è importante fare un percorso culturale, oggi un po' tutti sappiamo scegliere e a spendere di più per le diverse qualità del vino ma non siamo disponibili a investire le stesse somme nell'olio, che invece ha delle proprietà nutraceutiche notevolissime. Il vero olio toscano, anche se costa un po' di più, non solo è un investimento in qualità, ma è anche un investimento in salute, ed è anche un sostegno al nostro paesaggio grazie alla bellezza delle olivete". (ANSA).